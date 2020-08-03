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العلماء يتوصلون إلى حل مشكلة «الصلع» بديلاً لعمليات زرع الشعر

العلماء يتوصلون إلى حل مشكلة «الصلع» بديلاً لعمليات زرع الشعر
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تواصل- فريق التحرير:

يقترب العلماء خطوة من علاج الصلع بعد أن تمكنوا من علاج تساقط الشعر في الفئران ، حيث اكتشف الباحثون جزيئا خاصا يعزز نمو الشعر ويمكن استخدامه في العلاجات الدوائية المستقبلية، أى أن الكريمات والمستحضرات الجديدة يمكن تصنيعها الآن بدلا من الاعتماد على عمليات زرع مكلفة لمكافحة الصلع.

وأوضحت دراسة مخبرية أمريكية في خلايا الحليمات الجلدية، التي تقع في قاعدة بصيلات الشعر وتدعم إعادة النمو.

وقارن العلماء إصدارات ثنائية الأبعاد من الخلايا المزروعة في أطباق مختبرية، مع هياكل ثلاثية الأبعاد تسمى الأجسام الكروية، للنظر في مدى سرعة نمو الشعر على الفئران.

واستعادت الفئران المعالجة بالخلايا ثلاثية الأبعاد 90% من تغطية شعرها بعد 15 يوما من التجربة التي استمرت 20 يوما، وكان ذلك بفضل الجزيئات، المعروفة باسم microRNAs أو MiRNAs، التي عززت نمو بصيلات الشعر عندما زاد العلماء مستوياته.

ويعتقد العلماء ن العلاجات المختصرة التي لا تتضمن زراعة خلايا جديدة بالكامل يمكن أن تعالج الصلع.

ونُشرت النتائج التي توصل إليها العلماء في جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في أحدث إصدار من مجلة Science Advances.

 

 

 

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