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بعد تداول صورته على مواقع التواصل.. «الموارد البشرية» تكشف هوية المتسول المسن بالرياض

بعد تداول صورته على مواقع التواصل.. «الموارد البشرية» تكشف هوية المتسول المسن بالرياض
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الرجل المسن الذي كان يفترش الأرض أسفل أحد الجسور بغرض التسول، مؤكدة أنه من الجنسية اليمنية.

 وأوضحت الوزارة أنه تمت استضافته بشكل مؤقت حسب النظام في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، لينتقل بعد ذلك إلى دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة جازان حسب رغبته لوجود أقارب له فيها حسب ما ذكر.

 وأضافت أنه تم تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة له، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة طلب الخروج من الدار، والذهاب مع أقاربه، وفقاً لصحيفة” عكاظ”.

 ولفتت إلى أنه كان يمتهن التسول، وقد جرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية، لاختصاصهم في التعامل مع حالات غير السعوديين.

 وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين والمقيمين بتحري الدقة والمصداقية وعدم نشر الشائعات وعدم تشجيع مثل هذه الحالات للتسول. ودعت الوزارة إلى إبلاغ الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

 

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