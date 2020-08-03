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السفارة في كوريا الجنوبية تحذر المواطنين.. تجنبوا الاقتراب من هذه المناطق

السفارة في كوريا الجنوبية تحذر المواطنين.. تجنبوا الاقتراب من هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في كوريا الجنوبية، المواطنين من خطورة الاقتراب من المناطق التي تشهد هطول أمطار غزيرة، بعدما رفعت السلطات الكورية حالة التأهب في مدينة “سيول” والمناطق الوسطى إلى أعلى مستوى.

ودعت السفارة المواطنين، في بيان لها عبر “تويتر”، إلى التحقق من معلومات الطقس بشكل متكرر، والابتعاد عن الأماكن الساحلية والخطرة، وعدم الاقتراب من الأودية والأنهار، وأهمية اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية.

وطالبت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية المواطنين، بالتواصل معها في حالة الطوارئ مع هاتف شؤون السعوديين بالسفارة على مدار 24 ساعة على الرقم (00821089626999).

 

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