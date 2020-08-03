استشاري : بدون هذا الحل سيظل فيروس كورونا قائماً في العالم (فيديو)

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قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، إن هناك مؤشرات تؤكد وجود حل لأزمة وباء كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأضاف في مداخلة مع قناة ” الإخبارية” أن هذا الحل لن يكون على المدى القريب، أي ليس غدا أو بعد غد أو بعد 3 شهور، لكن يجب أن يكون هناك أمل في التوصل لحل لهذا الأزمة.

وأشار “غزال” إلى أنه بدون تطعيم سيظل الفيروس قائماً، ضارباً المثل بالصين التي وصلت إلى “صفر” إصابات ثم عادت الحالات في الظهور مرة أخرى، وكذلك دولة استراليا.

وكانت منظمة الصحية العالمية أعلنت اليوم أنه “قد لا يكون هناك حل لأزمة كوفيد-19 إطلاقا”.