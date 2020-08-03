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33 حالة ولادة خلال عيد الأضحى في مستشفى النساء بالجوف

33 حالة ولادة خلال عيد الأضحى في مستشفى النساء بالجوف
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تواصل – واس:

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال، بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، خلال الأيام الثلاثة من عيد الأضحى المبارك ولادة 33 طفلاً.

وأوضحت صحة الجوف، أن الولادات تمثلت في 8 ولادات بإجراء عملية قيصرية، و 25 ولادة طبيعية، مفيدة أن إسعاف النساء قدم خدمات إسعافية إلى 160 حالة، وأن 41 حالة جرى تنوميها لمتابعة الفحوصات والإجراءات اللازمة، بينما قدم إسعاف الأطفال خدماته إلى 235 حالة طارئة، نُوّمَ 10 منها.

من جهة أخرى زار فريق من منسوبي المستشفى الأطفال المنومين، ضمن المعايدة السنوية للاطمئنان على صحتهم، وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة.

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