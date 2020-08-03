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تطبيق يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد المساعدة في جهود مكافحة كورونا

تطبيق يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد المساعدة في جهود مكافحة كورونا
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تواصل- وكالات:

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تطبيقاً إلكترونياً يمكنه الاستفادة من الطاقة الحوسبية الفائضة من الهواتف الذكية، وتحويلها إلى المعالجات العملاقة التي تستخدم في الأبحاث الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأفاد الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورج” المتخصص في التكنولوجيا أن شركة “نيوكورتكس” المتخصصة في صناعة الحاسبات الخارقة طورت تقنية جديدة للاستفادة من الطاقة الحوسبية الفائضة للرقاقات الإلكترونية التي تدخل في تصنيع معظم معالجات الهواتف الذكية في الوقت الحالي، وتحويلها إلى الحواسب العملاقة التي تستخدم في أبحاث جائحة كورونا.

وتتيح هذه التقنية للملايين من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد وراسبيري بي، وكذلك أجهزة الخوادم التي تعمل برقاقات (إيه.أر.إم) الاسهام في جهود مكافحة فيروس كورونا.

ولا تتطلب هذه العملية سوى أن يقوم المستخدم بتنزيل تطبيق إلكتروني متخصص على هاتفه الذكي، ويقوم هذا التطبيق بسحب الطاقة الحوسبية الفائضة للهاتف في أوقات عدم استخدامه وتحويلها تلقائيا إلى الحاسبات التي تستخدم في أبحاث فيروس كورونا.

ويؤكد الباحثون أن الطاقة الفائضة للهواتف الذكية والحاسبات الشخصية في مختلف أنحاء العالم حاليا، تفوق فعليا طاقة معظم الحاسبات الخارقة التي تستخدمها الجامعات والمراكز البحثية في العالم.

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