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المملكة تتصدر قائمة دول الخليج المستثمرة في الخارج خلال الربع الثاني من العام الجاري

المملكة تتصدر قائمة دول الخليج المستثمرة في الخارج خلال الربع الثاني من العام الجاري
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تواصل- فريق التحرير:

تصدرت المملكة قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج بحصة بلغت 49 % خلال الربع الثاني من العام الجاري

وجاءت المملكة ضمن أكبر خمس وجهات مستهدفة بالاستثمار الخليجي خلال الفترة نفسها بنسبة  11 %، وفقاً لبيانات صحيفة “الاقتصادية”.

كما تصدرت المملكة على أربع وجهات أخرى وهي أوزبكستان ومصر وأستراليا وجنوب إفريقيا، بحصص بلغت 25 و10 و6 و5 في المائة على التوالي، علما بأن الوجهات الخمس استحوذت على نحو 57 % من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشاريع.

ويشير ذلك إلى تغير في وجهات الاستثمار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي كانت قائمته تضم الصين، والولايات المتحدة، والعراق، والأردن، والبحرين.

وبلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي في دول العالم خلال الفترة 70 مشروعا، بتكلفة استثمارية 4.9 مليار دولار.

وحلت الإمارات ثانيا بعد السعودية في قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة خارجيا بحصة 38 % ثم البحرين 10 % ثم قطر 2 % والكويت 1 % بينما لم يتم رصد استثمارات من عمان.

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