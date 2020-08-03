أسعار النفط تتراجع مع مخاوف زيادة إنتاج «أوبك بلس»

تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مخاوف ارتفاع الإنتاج النفطي من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك»، إلى جانب مخاوف تراجع الطلب مع تخمة المعروض وانتشار فيروس كورونا.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي القياسي تسليم سبتمبر المقبل بنسبة 1.51% ليصل إلى 39.66 دولار للبرميل.

وتراجع سجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر القادم 1.31% إلى 42.95 دولار للبرميل.

وتأثرت معنويات المستثمرين مع مخاوف زيادة المعروض النفطي جراء انتهاء التخفيض القياسي للإنتاج النفطي من قبل «أوبك+» نهاية الشهر السابق، فضلاً عن إلغاء المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى قيودها الطوعية على الإمدادات، فيما أعلنت وزارة الطاقة الروسية يوم الأحد إن إنتاج روسيا من النفط في يوليو لم يتغير عن مستويات يونيو.