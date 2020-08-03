بدءاً من الغد.. الحصيني يتوقع انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة

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توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة «تسميات» استمرار حالة رَهْو المطرية اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة ونجران، وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم.

وأوضح الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق.

وأشار إلى أنه بداية من غد الثلاثاء، متوقع أن يخف الحر من 4 إلى 6 درجات على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ).