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هل سيبدأ موسم العمرة قريباً عقب نجاح حج هذا العام ؟.. وكيل «الحج» يوضح

هل سيبدأ موسم العمرة قريباً عقب نجاح حج هذا العام ؟.. وكيل «الحج» يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

 كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة تعكف على دراسة الدروس المستفادة من موسم الحج لهذا العام، للبدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة القادم.

 وأوضح “الشريف” أن الدروس المستفادة من موسم الحج لهذا العام، تتعلق بالإجراءات الصحية والتنظيمية عالية الجودة رغم ما يمر به العالم من ظروف جائحة كورونا، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

 وأشار الشريف إلى أنه وفقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، فإنه يتم الحجر المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام في منازلهم وعدم مغادرتها، إذ ستتم متابعتهم من وزارة الصحة للاطمئنان عليهم.

 وأكد أن الحجاج سيتم تجميعهم بعد الانتهاء من الحج ونقلهم إلى المطار للراغبين في السفر جواً، ومن سيغادرون إلى مدنهم براً سيتم نقلهم ودخولهم في الحجر المنزلي والتأكد من سلامتهم.

 

 

 

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