بطاقة «الحج الذكية».. تستخدم في الصرافات وتغنى عن جواز السفر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج أن خدمات البطاقة الذكية التي قُدمت لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الماضي كانت على نطاق محدود، فيما وُسعت الخدمة هذا العام لتشمل جميع الحجاج والمشاركين في خدمتهم.

وأوضح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بالوزارة، الدكتور عمرو المداح، أن البطاقة الذكية تحتوي على معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، ويُمكن قراءتها عبر تطبيق على الأجهزة الذكية يتم ربطه بالبطاقة تقنياً، كما تحتوي على تقنية اتصال المجال القريب (NFC) التي تمكن من قراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وتابع المداح : تحتوي البطاقة كذلك على “باركود” تتم قراءته عن طريق العاملين في الحج لمعرفة معلومات الحاج والبرنامج الذي يتبع له، ورقم البرنامج، والفوج والحافلة، ورقم التصريح.

وكشف أن البطاقة ستتيح للحاج القادم من الخارج تحويل مبالغ مالية على البطاقة من حسابه البنكي خارج المملكة والاحتفاظ فيها بالرصيد، كما ستعمل على شبكة “مدى” في المملكة، لافتا إلى أن ذلك سيمكّن الحاج من استخدام بطاقة حجه الذكية كبطاقة صراف لشراء احتياجاته.

وأفاد بأن البطاقة ستساعد في تسهيل حركة الحشود والتجمعات، وإرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر المقدسة، والحفاظ على التباعد بين الحجاج، مشيراً إلى أنه سيتم طبع البطاقة في بلد الحاج ليحملها أثناء دخوله أراضي المملكة، بحيث تُغنيه عن تقديم جواز سفره، مضيفًا أن البطاقة صُممت وفق خمسة ألوان أساسية ترتبط ببرامج وأفواج وحافلات محددة للحجاج.