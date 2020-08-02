وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

1– أخصائي أول التخطيط والتكامل (الرياض)

2– مخطط الصيانة (الجبيل)

3– أخصائي تطوير التسويق- تطبيقات الأنابيب (الرياض)

4– أخصائي أول تطوير مستودع الأعمال (الرياض)

5– مستشار ثالث استراتيجية المصب (الرياض)

6– أخصائي أول البرامج والتطبيقات (الجبيل)

7– مستشار الذكاء التنافسي (الرياض)

تاريخ وطريقة التقديم : التقديم على الوظائف متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).