«النيابة» تحذر من ممارسات شائعة تندرج ضمن حالات الإهمال وإيذاء الأطفال

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من بعض الممارسات والتي تندرج ضمن حالات الإهمال وإيذاء الأطفال وفقا للائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.

وأوضحت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالات التي تعد إيذاء وإهمالا للطفل، منها تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو شرعية، أو استغلاله في التسويق التجاري، أو تعريضه بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر، أو استغلاله اقتصاديا.

وأضافت النيابة العامة أن هذه الحالات تشمل أيضا قيادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما لدراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام، حيث يكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

كما تضمنت حالات إيذاء الأطفال كذلك تأجير دراجات الركوب المخصصة للأطفال لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة، مؤكدة أن المسؤولية تنعقد تجاه مؤجري الدراجات عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.