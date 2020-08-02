الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«النيابة» تحذر من ممارسات شائعة تندرج ضمن حالات الإهمال وإيذاء الأطفال

«النيابة» تحذر من ممارسات شائعة تندرج ضمن حالات الإهمال وإيذاء الأطفال
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من بعض الممارسات والتي تندرج ضمن حالات الإهمال وإيذاء الأطفال وفقا للائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.

وأوضحت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالات التي تعد إيذاء وإهمالا للطفل، منها تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو شرعية، أو استغلاله في التسويق التجاري، أو تعريضه بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر، أو استغلاله اقتصاديا.

وأضافت النيابة العامة أن هذه الحالات تشمل أيضا قيادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما لدراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام، حيث يكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

كما تضمنت حالات إيذاء الأطفال كذلك تأجير دراجات الركوب المخصصة للأطفال لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة، مؤكدة أن المسؤولية تنعقد تجاه مؤجري الدراجات عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

Image

مواد ذات صلة

«مايكروسوفت» تطرح النسخة النهائية من تطبيقها للأمان العائلي

«مايكروسوفت» تطرح النسخة النهائية من تطبيقها للأمان العائلي

«النيابة» توضح عقوبات إصدار وبيع سندات الهدي والأضاحي والفدي الخاصة بالحجاج

«النيابة» توضح عقوبات إصدار وبيع سندات الهدي والأضاحي والفدي الخاصة بالحجاج

«النيابة» تحدد عقوبة مخالفة اشتراطات العمل في مؤسسات الحراسة الأمنية

«النيابة» تحدد عقوبة مخالفة اشتراطات العمل في مؤسسات الحراسة الأمنية

أطباء: 2% نسبة أطفال التوحد بالمملكة.. والكشف المبكر يُقلص الحالات

أطباء: 2% نسبة أطفال التوحد بالمملكة.. والكشف المبكر يُقلص الحالات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>