أمانة المدينة توجه 6 نصائح مهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

وجهت أمانة منطقة المدينة المنورة، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول.

وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند هطول الأمطار فضلا اتبع التعليمات التالية:

– متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية.

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول.

– الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر التواصل مع مركز طوارئ الأمانة 940.

– ابتعد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء ، كبائن الكهرباء).

– عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات.

– افسح المجال لمعدات وآليات سحب المياه.