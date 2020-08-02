أمانة المدينة توجه 6 نصائح مهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:
وجهت أمانة منطقة المدينة المنورة، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول.
وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند هطول الأمطار فضلا اتبع التعليمات التالية:
– متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية.
– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول.
– الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر التواصل مع مركز طوارئ الأمانة 940.
– ابتعد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء ، كبائن الكهرباء).
– عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات.
– افسح المجال لمعدات وآليات سحب المياه.