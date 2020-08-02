الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمانة المدينة توجه 6 نصائح مهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار

أمانة المدينة توجه 6 نصائح مهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت أمانة منطقة المدينة المنورة، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول.

وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند هطول الأمطار فضلا اتبع التعليمات التالية:

– متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية.

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول.

– الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر التواصل مع مركز طوارئ الأمانة 940.

– ابتعد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء ، كبائن الكهرباء).

– عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات.

– افسح المجال لمعدات وآليات سحب المياه.

Image

مواد ذات صلة

أمطار غزيرة تعيق المرور بـ«قرية قريضة» شرق المدينة (فيديو)

أمطار غزيرة تعيق المرور بـ«قرية قريضة» شرق المدينة (فيديو)

بعد سقوط جدار منزل وتهشم 4 سيارات.. ألطاف الله تنقذ مقيماً من الموت المحقق بالمدينة (فيديو)

بعد سقوط جدار منزل وتهشم 4 سيارات.. ألطاف الله تنقذ مقيماً من الموت المحقق بالمدينة (فيديو)

بالفيديو.. رياح شديدة تقتلع لوحات ومظلات مواقف سيارات بالمدينة

بالفيديو.. رياح شديدة تقتلع لوحات ومظلات مواقف سيارات بالمدينة

أمانة الطائف تجند كوادرها البشرية والآلية لنزح تجمعات مياه الأمطار

أمانة الطائف تجند كوادرها البشرية والآلية لنزح تجمعات مياه الأمطار

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>