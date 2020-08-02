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الرياض.. الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب 250 سرقة تقدر قيمتها بـ 3.75 مليون ريال

الرياض.. الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب 250 سرقة تقدر قيمتها بـ 3.75 مليون ريال
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تواصل – واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من (7) وافدين من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب (250) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ (3,750,000) ريال.

وارتكبوا جرائمهم في عدة مواقع تابعة لشركة الكهرباء في الأحياء (الصحافة – العليا – الملز – المعذر – منفوحة – العزيزية – الشفاء – ديراب – المنار – النظيم – النسيم – الروضة – الحمراء)، وتم العثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال تم تسليمها للشركة.

كما ضبط بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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