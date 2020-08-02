«الغذاء والدواء» توضح الطريقة الصحيحة لحفظ مختلف أنواع اللحوم

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء كيفية حفظ اللحوم الطازجة في الثلاجة المنزلية أو في الفريزر لفترات أطول، خصوصاً مع الإقبال على ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبينت أنه في حالة كان اللحم على شكل قطع يوضع في الثلاجة ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام، وإذا تم تخزينه في الفريزر فإنه يكون ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر.

أما شريحة اللحم (الستيك) يمكن أن توضع في الثلاجة ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام أو في الفريزر لحفظها لفترة أطول ما بين ستة إلى 12 شهراً، واللحم المفروم يخزن في الثلاجة ما بين يوم إلى يومين، ويكون في الفريزر ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، وتحفظ أعضاء الذبيحة مثل اللسان، الكبد، الكلى، القلب في الثلاجة من يوم إلى يومين أو تجميدها في الفريزر ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، واللحم المطبوخ يحفظ ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام في الثلاجة، أما في الفريزر فما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأشارت الهيئة إلى عدد من الإرشادات للمحافظة على جودة وسلامة اللحوم، منها عدم ترك اللحوم أكثر من ساعتين خارج الثلاجة، وأن تترك على الأقل لمدة ست ساعات في الثلاجة قبل حفظها في الفريزر، والحرص على أن تكون اليدين جافتين ونظيفتين ويتم استخدام القفازين، وأن يتم حفظ اللحوم في الفريزر بعد تغليفها بشكل جيد، إضافة إلى ذلك يجب حفظ اللحوم في أوعية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة، وتنصح أيضاً بتقطيع اللحوم وتقسيمها في أكياس قبل حفظها في الفريزر ويكون في أبرد مكان في الثلاجة.