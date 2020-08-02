الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طريقة سهلة لتطبيق معادلات الإكسل على أي جدول في الوورد (فيديو)

طريقة سهلة لتطبيق معادلات الإكسل على أي جدول في الوورد (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لتطبيق معادلات الإكسل على اي جدول في الورود.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع “بطريقة سهلة جداً بإمكانك تطبيق معادلات الاكسل على أي جدول في الوورد وبدون ما تفتح الإكسل لإجراء الحسابات!”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “أن هذه الطريقة توفر على الكثير من المستخدمين الوقت والجهد لإنجاز المهام الخاصة بالإكسل بسهولة ويسر”.

مواد ذات صلة

طريقة سهلة لتقوية إشارة شبكة الجوال عبر تقنية «الواي فاي» (فيديو)

طريقة سهلة لتقوية إشارة شبكة الجوال عبر تقنية «الواي فاي» (فيديو)

أفضل الطرق الاحترافية لترقيم جداول الأوفيس ومستندات جوجل (فيديو)

أفضل الطرق الاحترافية لترقيم جداول الأوفيس ومستندات جوجل (فيديو)

«تقني» يوجه نصيحة مهمة عند الاشتراك في باقات «إنترنت الجوال»

«تقني» يوجه نصيحة مهمة عند الاشتراك في باقات «إنترنت الجوال»

طريقة سهلة لمعرفة قوة إشارة «الواي فاي» في أرجاء المنزل (فيديو)

طريقة سهلة لمعرفة قوة إشارة «الواي فاي» في أرجاء المنزل (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة