إخماد حريق ضخم في مستودعين بحي المصانع بالرياض (فيديو)

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تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم الأحد، من إخماد حريق في مستودعين متجاورين في حي المصانع بالرياض .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض عن تلقي مركز التحكم و التوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني فجر اليوم بلاغا حول حريق في حي المصانع ، لتنتقل فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين، ونظراً لنوع نشاط أحد المستودعين في صناعات البلاستيك، ومستودع (إطارات) نتج عنه تصاعد لهب و أدخنة بكمية عالية.

وبذل رجال الدفاع المدني جهودا مضاعفة في عملية احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة لها وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات -ولله الحمد- ولا زالت إجراءات التحقيق حول أسباب الحادث قائمة .