الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إخماد حريق ضخم في مستودعين بحي المصانع بالرياض (فيديو)

إخماد حريق ضخم في مستودعين بحي المصانع بالرياض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم الأحد، من إخماد حريق في مستودعين متجاورين في حي المصانع بالرياض .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض عن تلقي مركز التحكم و التوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني فجر اليوم بلاغا حول حريق في حي المصانع ، لتنتقل فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين، ونظراً لنوع نشاط أحد المستودعين في صناعات البلاستيك، ومستودع (إطارات) نتج عنه تصاعد لهب و أدخنة بكمية عالية.

وبذل رجال الدفاع المدني جهودا مضاعفة في عملية احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة لها وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات -ولله الحمد- ولا زالت إجراءات التحقيق حول أسباب الحادث قائمة .

مواد ذات صلة

حريق مروع في أحد المستودعات جنوب الرياض (فيديو)

حريق مروع في أحد المستودعات جنوب الرياض (فيديو)

حيلة خبيثة لتعطيل الصرافات وسرقة عملاء البنوك بالرياض.. تحرك عاجل من الشرطة

حيلة خبيثة لتعطيل الصرافات وسرقة عملاء البنوك بالرياض.. تحرك عاجل من الشرطة

«الصحة»: الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 102 حالة

«الصحة»: الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 102 حالة

بالصور.. مسالخ الرياض تستقبل 50 ألف أضحية أول أيام عيد الأضحى

بالصور.. مسالخ الرياض تستقبل 50 ألف أضحية أول أيام عيد الأضحى

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>