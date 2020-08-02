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احتجاز 13 مركبة تحمل 49 ذبيحة فاسدة في جدة

احتجاز 13 مركبة تحمل 49 ذبيحة فاسدة في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت أمانة محافظة جدة، من إحباط تهريب 49 ذبيحة فاسدة في أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت 13 مركبة تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضح الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحال التجارية والمطاعم.

وأضاف وكيل الأمين م الزهراني أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.

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