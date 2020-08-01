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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف شاغرة بشركة أبل بمختلف مناطق المملكة.. موعد ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة أبل بمختلف مناطق المملكة.. موعد ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أبل عبر عبر موقعها الرسمي، توفر وظائف للعمل بمسمى “مستشار حلول – أبل” في مختلف المناطق بالمملكة ” الرياض- الهفوف – الخرج- الدمام- جدة- الجبيل- الخبر- المدينة المنورة”

• شروط التقديم على الوظائف:

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
– القدرة على التأثير “والتفاوض” وتحفيز وموامة إدارة المتجر والموظفين مع أهداف المبيعات الاستراتيجية لشركة Apple
– القدرة على تحليل بيانات المبيعات وتقديم الملاحظات والتوصيات أسبوعياً لفرق المبيعات والتسويق الداخلية
– الشغف لمساعدة الناس على فهم كيف يمكن لمنتجات Apple إثراء حياتهم
– خبرة عملية في بيئة ديناميكية بمجال المبيعات بالإضافة إلى النجاح المؤكد في تطوير ولاء العملاء للعلامة التجارية
– مهارات استثنائية في مجال البيع والتدريب والعرض

• تاريخ ورابط التقديم: 

التقيم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من الأعداد المطلوبة من المقدمين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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