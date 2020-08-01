وظائف شاغرة بشركة أبل بمختلف مناطق المملكة.. موعد ورابط التقديم

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أعلنت شركة أبل عبر عبر موقعها الرسمي، توفر وظائف للعمل بمسمى “مستشار حلول – أبل” في مختلف المناطق بالمملكة ” الرياض- الهفوف – الخرج- الدمام- جدة- الجبيل- الخبر- المدينة المنورة”

• شروط التقديم على الوظائف:

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

– القدرة على التأثير “والتفاوض” وتحفيز وموامة إدارة المتجر والموظفين مع أهداف المبيعات الاستراتيجية لشركة Apple

– القدرة على تحليل بيانات المبيعات وتقديم الملاحظات والتوصيات أسبوعياً لفرق المبيعات والتسويق الداخلية

– الشغف لمساعدة الناس على فهم كيف يمكن لمنتجات Apple إثراء حياتهم

– خبرة عملية في بيئة ديناميكية بمجال المبيعات بالإضافة إلى النجاح المؤكد في تطوير ولاء العملاء للعلامة التجارية

– مهارات استثنائية في مجال البيع والتدريب والعرض

• تاريخ ورابط التقديم:

التقيم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من الأعداد المطلوبة من المقدمين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).