أمطار غزيرة تعيق المرور بـ«قرية قريضة» شرق المدينة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة بقرية قريضه جنوب شرق ⁧المدينة المنورة⁩ مساء أمس السبت، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وباشرت إدارة المرور، في منطقة المدينة المنورة، تنظيم حركة السير على الطريق بعد أن تسببت الأمطار في إعاقة الحركة المرورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.