لا تقرأ ولا تكتب وبلغت 65 عاماً.. «مُسنة» تتم حفظ القرآن كاملاً بالأفلاج

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أتمت امرأة مسنة تبلغ من العمر 68 عامًا في البديع في محافظة الأفلاج مساء أمس السبت، حفظ القرآن الكريم كاملا.

وكانت صاحبة العزيمة والإرادة قد التحقت بدار ميمونة بالبديع التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، رغم كونها لا تقرأ ولا تكتب، وبعد تنوع طرق التعلم بدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 25 عامًا في حفظه.

يذكر أن جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏يدرس بها أكثر من 2000 طالب وطالبة، ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية، وبها 19 دارًا نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله.