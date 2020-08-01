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توقعات «الحصيني» بشأن طقس أغسطس.. أمطار وتراجع الحرارة

توقعات «الحصيني» بشأن طقس أغسطس.. أمطار وتراجع الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” تراجع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الحالي.

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “مع بداية أغسطس إليكم بعض خصائصه المناخية، حيث يوافق الفترة من 1441/12/11هـ الى 1442/1/12هـ، وهو من أشهر الصيف لكن أقل حرارة من يوليو للوسطى والشمالية، ويعتبر من أشد الشهور حرارة على أوروبا إذا ما وافق تمركز كتلة هوائية حارة وهذا يقع في الغالب كما تزداد الرطوبة على الشرقية والوسطى”.

وأضاف “تزداد الرطوبة على السواحل الغربية، ويعتبر من مواسم الأمطار على جازان وعسير بدرجة الأولى ثم الباحة ومكة بالدرجة الثانية فالمدينة بالدرجة الثالثة ثم تبوك ثم أقصى جنوب غرب وغرب الرياض وحائل والقصيم ثم الجوف والشمالية قد يمتد الى أجزاء من وسط وشرق المملكة بشكل أقل”.

وختم الحصيني توقعاته بشأن طقس أغسطس بقوله “في الرابع والعشرين من أغسطس يدلق سهيل ويخف الحر تدريجياً إن شاء الله مع بقاء الأجواء حارة لكن أخف مما سبقها من أيام ويتلطف الليل ثم يبرد آخر الليل تدريجياً ويكثر التمر، وترتفع في أخره المياه في الآبار والقلبان تبعاً لتناقص درجات الحرارة والله أعلم”.

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