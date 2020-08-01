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فاتورة تعبئة وقود بـ 7 آلاف ريال داخل المملكة.. راجع حسابك قبل الانصراف من المحطة (فيديو)

فاتورة تعبئة وقود بـ 7 آلاف ريال داخل المملكة.. راجع حسابك قبل الانصراف من المحطة (فيديو)
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تواصل – فرق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله قيام أحد المواطنين بتعبئة وقود لسيارته بمبلغ 7015 ريال بسبب خطأ من الموظف المسؤول عن إصدار الفاتورة.

وقال المواطن في المقطع، إنه الفاتورة الحقيقة بـ 75 ريالا ولكن بسبب خطأ من الموظف المسؤول عن إصدار الفاتورة تم إصدار الفاتورة بـ 7015 ريال.

وأضاف المواطن، أنه عاد للمحطة وتم تصحيح الخطأ حيث أعادوا له قيمة الفاتورة بعد خصم الاستهلاك الحقيقي للوقود بقيمة 75 ريالا فقط، موجها نصيحة للجميع بضرورة مراجعة الفاتورة قبل مغادرة محطات الوقود.

 

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