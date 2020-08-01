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الإطاحة بعصابات سرقة المنازل وسلب الوافدين تحت تهديد السلاح (فيديو)

الإطاحة بعصابات سرقة المنازل وسلب الوافدين تحت تهديد السلاح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية، خلال الأيام الماضية، من إلقاء القبض على المتورطين في عدد من الجرائم بمدن ومناطق المملكة.

ونشر الأمن العام، عبر “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله جهود رجال الأمن حيث تم إلقاء القبض على مواطن ارتكب ثلاثة جرائم انتحال صفة رجال أمن واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، بمكة المكرمة.

وفي الرياض تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن ويقوم باستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها واستخدامها بارتكاب عدد من جرائم سلب العمالة الوافدة، كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من 12 مقيما من عدة جنسيات يقومون بسرقة مواد صحية بقيمة 200 ألف ريال من أحد المستودعات.

وفي المدينة المنورة تم القبض على ثلاثة وافدين من جنسية إفريقية ارتكبوا 96 حادثة جنائية شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها وسرقة المحال التجارية، والسلب تحت تهديد السلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة.

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