«الصحة» تنشر خطة التباعد الجسدي «4-4-2».. ردود فعل متباينة

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطة الدفاع والوقاية من فيروس كورونا خلال عيد الأضحى المبارك.

ونشرت الصحة، إنفوجرافيك للتوعية بأهمية التباعد الجسدي وعلقت عليه بقولها “خطة العيد الحفاظ على التباعد الجسدي 4-4-2”.

وأثارت تغريدة وزارة الصحة حالة من التباين في ردود الأفعال حيث أيد البعض هذه الطريقة في التوعية بطرق الوقاية من كورونا للتخفيف من حالة التوتر التي تصاحب هذه الظروف في ظل تفشي “كورونا”.

بينما فضل البعض الآخر التوجيه بطريقة مباشرة والبعد عن المزاح في مثل هذه الأمور المهمة التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم.