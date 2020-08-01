طوارئ في «فلوريدا» لمواجهة إعصار «إسياس».. رياح عاتية بقوة 120 كم في الساعة

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا لمواجهة إعصار “إسياس”.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن “إسياس”، الذي تصحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة، ضرب جزر الباهاما ويتجه صوب الشمال الغربي، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن “إسياس” قد يتسبب في أمطار غزيرة، في الجنوب والمنطقة الشرقية الوسطى بفلوريدا، في وقت متأخر الجمعة، قبل أن يضرب شرقي ولايتي نورث وساوث كارولاينا، مشيرا إلى احتمال حدوث فيضانات بالمناطق المنخفضة في الولايتين.

وكانت ولايتا فلوريدا ونورث كارولاينا أعلنتا حالة الطوارئ، أمس الجمعة، مع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي الأميركي، ما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص فيروس كورونا ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.