الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الأمطار والرياح تسقط أعمدة الكهرباء بطريق الشقيق الدرب في جازان (فيديو وصور)

الأمطار والرياح تسقط أعمدة الكهرباء بطريق الشقيق الدرب في جازان (فيديو وصور)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو وثقوا من خلالها التقلبات الجوية بمنطقة جازان، والتي تسببت في تساقط أعمدة الضغط العالي بمحافظة الدرب ومركز الشقيق.

وكانت منطقة جازان قد شهدت، خلال الساعات الماضية، هطول أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل على الأقل في عدد من المحافظات خلال أول أيام العيد الأضحى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك و الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

مواد ذات صلة

توقعات طقس ثاني أيام العيد.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للغبار على عدة مناطق

توقعات طقس ثاني أيام العيد.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للغبار على عدة مناطق

هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح على منطقة الباحة (فيديو)

هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح على منطقة الباحة (فيديو)

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار وتساقط البرد على المشاعر المقدسة أول أيام العيد

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار وتساقط البرد على المشاعر المقدسة أول أيام العيد

هطول أمطار غزيرة على مشعر مزدلفة ومكة المكرمة (فيديو)

هطول أمطار غزيرة على مشعر مزدلفة ومكة المكرمة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>