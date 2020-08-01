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هل تصوير ذبح الأضاحي يوقف حساباتك على مواقع التواصل؟ (فيديو)

هل تصوير ذبح الأضاحي يوقف حساباتك على مواقع التواصل؟ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نفى الخبير والمتخصص في الشأن التقني عبدالله السبع، ما يتم تداوله بشأن تسبب نشر مقاطع ذبح الأضاحي في توقف حسابات المستخدم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السبع، عبر حسابه في “تويتر”: “إن أكثر إشاعة منتشرة حالياً أن تصوير عملية ذبح الأضاحي ممكن توقف حسابك في انستقرام أو تويتر وسناب شات.

وأضاف عبدالله السبع أن هذا الموضوع غير صحيح وللتأكيد يمكن الاطلاع على سياسة تويتر (هنا الرابط) وكذلك يمكن الاطلاع على سياسية فيسبوك من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتابع الخبير التقني عبدالله السبع أن سياسات تويتر وفيسبوك مذكور فيها أن هناك استثناء للمناسبات الدينية وبالتالي يعتبر نشر مقاطع ذبح الأضاحي لا يخالف سياسات النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

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