حيلة خبيثة لتعطيل الصرافات وسرقة عملاء البنوك بالرياض.. تحرك عاجل من الشرطة

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تواصل – واس:

ألقت شرطة الرياض، اليوم السبت، القبض على (3) أشخاص تورطوا بارتكاب (4) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي للاستيلاء على أموال المستخدمين.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن القبض على ( ثلاثة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب ( 4 ) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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