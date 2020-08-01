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«الصحة»: لم يتم تسجيل أي حالات «كورونا» بين الحجاج

«الصحة»: لم يتم تسجيل أي حالات «كورونا» بين الحجاج
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين الحجاج بالمشاعر المقدسة، منذ انطلاق موسم الحج لهذا العام 1441هـ.

وأشارت الصحة، خلال التقرير اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة، إلى أنه تم تسجيل تسجيل 1573 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة، مقابل 1890 حالة شفاء.

هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة، في يسر وأمان، حيث قاموا ظهر اليوم برمي الجمرات الثلاث، في أول أيام أيام التشريق، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والأمنية التي توفرها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

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