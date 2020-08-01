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بعد أداء طواف الإفاضة.. تعقيم المسجد الحرام ومرافقه وصحن المطاف (صور)

بعد أداء طواف الإفاضة.. تعقيم المسجد الحرام ومرافقه وصحن المطاف (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم وتطهير الحرم المكي وكافة مرافقه بما فيها صحن المطاف وساحاته الخارجية، وذلك بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة أمس.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، إن الرئاسة كثفت عمليات التعقيم والتطهير وتعطير البيت العتيق وساحاته بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة منذ بدء جائحة كورونا، حيث ارتفع عدد مرات غسيل الحرم يومياً إلى 10 مرات.

وأكد أن هذه الإجراءات والتدابير تأتي لموسم الحج الاستثنائي لهذا العام 1441هـ، في ظل الظروف الصحية الحالية، وذلك بمضاعفة الجهود والتنسيق التام بين الرئاسة وكافة القطاعات الحكومية سواءً في القطاع الأمني ممثلاً في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، أو القطاع الصحي بقيادة وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر، أو في قطاع الخدمات ممثلا بوزارة الحج والعمرة.

 

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