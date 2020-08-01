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طريقة سهلة لتقوية إشارة شبكة الجوال عبر تقنية «الواي فاي» (فيديو)

طريقة سهلة لتقوية إشارة شبكة الجوال عبر تقنية «الواي فاي» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة تقوية تغطية أبراج الاتصالات.

وقال الحمادي، “إذا كنت في بيتك أو أي مكان ولكن تغطية أبراج الاتصال فيه ضعيفة، فهذه طريقة بإمكانك عبرها تتصل وتستقبل الاتصالات بشكل واضح ودون ما تحتاج تغطية أبراج الشبكة”.

وأضاف: “شركات الاتصالات فعلت تقنية الاتصال عبر الواي فاي في حال إذا كانت تغطية الشبكة ضعيفة وذلك للتغلب على مشكلة نقص أبراج الاتصالات”.

وشرح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة تفعيل هذه الخاصية سواء على هواتف آيفون أو هواتف أندرويد بكل سهولة.

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