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«أسد» يفاجئ أسرة داخل منزلهم أثناء ذبح الأضحية (فيديو)

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تواصل- فريق التحرير:

فوجئت أسرة أثناء الاستعداد لذبح الأضحية بحيوان مفترس “أسد” يقفز فوق سور البيت من ناحية جيرانهم.

وروى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي هيثم خالد، بأنه فوجئ بأهل بيته يصرخون بكلمة واحدة “أسد.. أسد”.

وظن أنهم رأوا قطاً كبير الحجم أو ما شابه، لكنه فوجئ أنه بالفعل أسد، وكان واقفاً على السور بين بيته وبيت الجيران ويراقب الأضحية.

وقال إن أفراد الأسرة ظلوا يتابعون الأسد وهو مستقر فوق السور، ثم لجأوا للدفاع المدني ووصفوا الموقف، فوجههم بالاتصال على الشرطة، ففعلوا، وسألهم الشرطي أنتم في البر؟ أو بجوار حديقة الحيوان؟ وحدث كل ذلك والأسد موجود مكانه.

 

 

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