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«الجوازات»: حبس ومعاقبة 7 مُدانين في نقل حجاج غير مُصرح لهم

«الجوازات»: حبس ومعاقبة 7 مُدانين في نقل حجاج غير مُصرح لهم
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات، 7 قرارات إدارية بعقوبات مالية بلغت 170 ألف ريال والسجن لمدد وصلت إلى 105 أيام بحق ناقلي حجاج غير مُصرح لهم بالحج هذا العام.

وأوضحت “الجوازات” أن تلك القرارات طبقت على مُخالفات تم ضبطها خلال الفترة من 20 ذي القعدة الماضي وحتى اليوم.

ولفتت إلى أن أعداد الناقلين والمساهمين المُخالفين المُدانين بلغوا 7 أشخاص بينهم وافدون مُستحقون لعقوبة الترحيل، موضحةً أن العقوبات المطبقة على المخالفين تضمنت الحبس 15 يوماً لكل منهم، والغرامة المالية التي تراوحت بين 10 آلاف إلى 40 ألف ريال.

ونوهت إلى أن العقوبات شملت أيضاً طلب مصادرة عدد 3 مركبات استخدمت في نقل الأشخاص المتجهين لأداء فريضة الحج دون تصريح، مبينةً أن أعداد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية 17 مخالفاً.

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