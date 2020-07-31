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مسالخ «أمانة جدة» تستقبل نحو ألفي ذبيحة أول أيام العيد

مسالخ «أمانة جدة» تستقبل نحو ألفي ذبيحة أول أيام العيد
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تواصل – واس:

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، خلال أول أيام عيد الأضحى من العام الحالي، 10874 ذبيحة ذُبحت في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المذبوحات توزعت وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة، على مسلخ جدة الرئيس الذي استقبل 6035 أضحية، ومسلخ سوق الأنعام ” الخمرة ” بـ 3625 أضحية، ومسلخ ” السبيل ” بعدد 910 أضحيات ، فيما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بحي الحمدانية 304 ذبائح.

وأشار المهندس الزهراني إلى أن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور ، ودعم مقام المحافظة لجميع المهام التنظيمية.

وكانت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، قد وضعت خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

 

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