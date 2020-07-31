السودان.. انهيار مفاجئ لسد مائي بولاية النيل الأزرق يدمر 600 منزل

تواصل- وكالات:

شهدت ولاية النيل الأزرق السودانية، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة “بوط” إثر انهيار مفاجئ لسد مائي مقام على المنطقة ويستخدم لحصاد مياه الشرب.

وقالت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بالولاية، نسيبة فاروق كلول، إن مياه السد تحاصر مئات العائلات في مدينة “بوط” من 3 وسط صعوبة بالغة للوصول إلى المنكوبين- وفقاً لـ”العين” الإخباري.

وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل سد بوط عصب الحياة بالنسبة لها، وتضم سوقاً كبيراً وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي.

وأشارت إلى أن السد الذي انهار بشكل مفاجئ، يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا.