ابتكار تقنية جديدة تسمح لذوي الإعاقة التحكم بجهاز الكمبيوتر عبر «اللسان»

تواصل – وكالات:

تسمح أداة جديدة للمستخدمين بالتحكم في شاشة الكمبيوتر بنقرة واحدة من اللسان.

وتحمل الأداة الجديدة اسمIn Braceوهي عبارة عن جهاز صغير مزود بأجهزة استشعار تكشف عن موقع كرة صغيرة يحركها المستخدم بلسانه.

وتم إنشاء هذه الأداة من جهاز تثبيت بلاستيكي مخصص متصل بجهاز إرسال “واي فاي” يتم وضعه حول الأذن.

وتم تصميم هذه التقنية وتطويرها من قبل المطورة “دوروثي كلاسين”، التي طرحت التقنية الجديدة في تصميم وأبحاث التفاعل بين الإنسان والحاسوب.

وترى المصممة أنها طريقة مفيدة لمساعدة ذوي الإعاقات للتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة، أو للقيام بمهام متعددة عندما تكون يدا المستخدم مشغولتين.

وتم تصميم الأداة لتناسب فم المستخدم، ويوجد في الجزء العلوي عدد من أجهزة الاستشعار مع عصا تحكم صغيرة يمكن التحكم بها عن طريق اللسان.

ويضع المستخدم الدعامة داخل فمه، ويلف الجزء الحاوي على شبكة واي فاي حول أذنه، ويحتوي هذا الجزء أيضاً على البطارية، ويرسل إشارات الإدخال إلى أجهزة أخرى مثل الكمبيوتر.

ومع ذلك لا يزال هناك سلك ينتقل من الفم إلى الأذن، مما يجعل ارتداء هذه الأداة غير مريح للبعض، غير أن الابتكار لا يزال في مراحله المبكرة، ويمكن أن يتم تطويره في المستقبل لإزالة هذا السلك.

وتم اختبار الأداة على مجموعة من ألعاب الكمبيوتر التي تتطلب إلى عصا تحكم واحدة، وأظهر المستخدمون تطوراً في مهاراتهم مع تكرار الاستخدام.