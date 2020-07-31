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بسبب السواطير والسكاكين.. إصابة 7 أشخاص في عمليات ذبح الأضاحي

بسبب السواطير والسكاكين.. إصابة 7 أشخاص في عمليات ذبح الأضاحي
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل قسم الطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض، اليوم الجمعة، 7 حالات تعرضت لإصابات نتيجة ذبح الأضاحي.

وكشفت المدينة، أن الإصابات كانت عبارة عن جروح قطعية وحالات متوسطة كقطع بالأوتار، بسبب أدوات الذبح من سواطير وسكاكين.

وأوضحت أنه جرى تنويم 4 حالات، وهناك حالة واحدة خطيرة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات قابل للزيادة مع مرور الوقت.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو تظهر هروب أضاحيمن يد مالكيها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت أحد مناطق المملكة هروب ماشية أثناء صلاة العيد، حيث اقتحمت مصلى لتلفت انتباه الكثير ممن حضروا.

 

 

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