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هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح على منطقة الباحة (فيديو)

هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح على منطقة الباحة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، عبد الله المسند، مقطع فيديو يوضح هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة.

ويوثق المقطع الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويظهر الفيديو الأمطار وكأنها أمطار شتوية وليس في موسم الصيف في شهر يوليو الذي تشتد فيه درجة الحرارة وتلامس الـ40 درجة مئوية.

 

 

 

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