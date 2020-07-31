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أطعمة تساعد في الوقاية من الإصابة بـ «جرثومة المعدة»

أطعمة تساعد في الوقاية من الإصابة بـ «جرثومة المعدة»
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تواصل – وكالات:

تعتبر جرثومة المعدة أو ما يطلق عليه علميا “الملوية البوابية” أو “البكتيريا الحلزونية” من الجراثيم الشائعة التي تصيب معدة الإنسان عادة في فترة الطفولة، وتسبب، في بعض الأحيان، أمراضا خطيرة قد تصل إلى السرطان.

وتعد هذه الجرثومة سببا شائعا للقرحة الهضمية لدى أكثر من نصف الأشخاص حول العالم، الذين في أغلب الأحيان لا يدركون إصابتهم بهذه الجرثومة، لأنها بكل بساطة لا تسبب مرضا مباشرا، لكن يمكن رصد أعراضها البسيطة لدى الكثيرين.

ولا يعاني أغلب المصابين بعدوى جرثومة المعدة من أية علامات أو أعراض خطيرة تدلهم على وجود مشكلة، ولم يستطع العلماء إلى اليوم تفسير سبب ذلك، بالرغم من أن بعض الأشخاص يولد بمقاومة أكبر لهذه الجرثومة أو لآثارها الضارة على الإنسان والمعدة، بحسب موقع “mayoclinic” المتخصص في الطب والصحة الجسدية.

وأكد موقع “librabuzz” أن تحليل الدم لا يعتبر فعالا في الكشف عن هذه الإصابة، حيث يمكن الكشف عنها فقط من خلال فحص البراز واختبار التنفس بعد تناول مادة اليوريا، وأخذ عينة من جدار المعدة، وإعطاء المضادات الحيوية ومثبطات إفراز الحمض بهدف الوقاية والعلاج.

وأشار الموقع إلى وجود عدد من الأطعمة التي تساعد في الوقاية والحماية من هذه الجرثومة، مثل الزنجبيل المعروف بفوائده للمعدة والجهاز الهضمي أو الملفوف لكن بكميات قليلة، والكركم الذي يساعد على التخلص من إضرابات المعدة والأمعاء، ويحارب جرثومة المعدة.

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