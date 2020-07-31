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«أمن الحج» ضبط 2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

«أمن الحج» ضبط 2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة
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تواصل – واس:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد كبير من المخالفين لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة خلال أول أيام عيد الأضحى.

وصرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح، فقد تم ضبط (2050) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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