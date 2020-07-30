الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خطة تفويج الحجاج لرمي الجمرات .. نظام مُحكم وحصى مُعقّمة

خطة تفويج الحجاج لرمي الجمرات .. نظام مُحكم وحصى مُعقّمة
0

تواصل – فريق التحرير:

مع بزوغ فجر اليوم الجمعة، يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، حيث تم تحديد جدولة مُعينة للرمي وسط إجراءات احترازية مشددة.

حصى معقم و 50 حاجا فقط

وبحسب  صحيفة “مكة”، فإنه لن يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجموعة واحدة (50 حاجا) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات، فيما يتم جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، وتزويد الحجاج بحصى معقم مسبقًا ويوضع أو يغلف بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة،كما يتم ضمان مسافة متر ونصف المتر إلى مترين على الأقل بين كل شخص وآخر أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات، وتوفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج وللعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات، كما خصصت ضوابط صارمة للحلاقة.

ضوابط صارمة للحلاقة

و من بين تلك الضوابط، فيتم استخدام درع الوجه عند خدمة الحاج في حال توفره، ارتداء القفازات عند خدمة الحاج وتغيير القفازات بعد كل حاج.

كما يتم لف كل حاج بغطاء نظيف، واستخدام الأردية ذات الاستخدام الواحد للتخلص منها بعد كل حاج، واستخدام شرائط العنق الوقائية ذات الاستخدام الواحد، ووضعها حول عنق الحاج عند قص الشعر، والتخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل حاج، مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، واستخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل حاج، مثل المشط والأمواس وغيرها.

تقديم الخدمة للحاج من قبل العامل الخاص بالمجموعة، ويمنع تنقل العامل بين المجموعات، تنظيف وتطهير كرسي الحلاقة، وخصوصًا مسند الذراع، وكذلك أدوات الحلاقة، كالأمشاط، والفرش، وعربات الأدوات.

جسر الجمرات

ويعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى، والذي تجاوزت تكلفته 4 مليارات و200 مليون ريال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة، ويبلغ طوله 950 مترا وعرضه 80 مترا، وصمم على أن تكون أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا، وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك، ويتكون من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن، بما في ذلك نفق أرضي لنقل الحجاج، بحيث يفصل حركة المركبات عن المشاة، ويبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 مترا.

ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير المستقبلي، كما يشتمل على 11 مدخلا للجمرات و12 مخرجا في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى تزويده بمهبط لطائرات مروحية لحالات الطوارئ وأنفاق أرضية ونظام تبريد متطور يعمل بنظام التكييف الصحراوي يضخ نوعا من الرذاذ على الحجاج والمناطق المحيطة بالجمرات، مما يسهم في خفض درجة الحرارة إلى نحو 29 درجة.

مواد ذات صلة

مدير «الأمن العام»: نجاح خطة تصعيد الحجاج من عرفات إلى مزدلفة (فيديو)

مدير «الأمن العام»: نجاح خطة تصعيد الحجاج من عرفات إلى مزدلفة (فيديو)

سحب عينات من الوجبات المقدمة للحجاج يومياً للتأكد من سلامتها (صور)

سحب عينات من الوجبات المقدمة للحجاج يومياً للتأكد من سلامتها (صور)

«الصحة»: تخصيص قائد صحي لكل 50 حاجاً.. هذه مهامه

«الصحة»: تخصيص قائد صحي لكل 50 حاجاً.. هذه مهامه

قوات الأمن تضبط 936 مخالفاً حاولوا دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

قوات الأمن تضبط 936 مخالفاً حاولوا دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>