الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شباب «الحلوة» بالرياض يتبنى مبادرة لحماية الشجيرات النادرة (فيديو)

شباب «الحلوة» بالرياض يتبنى مبادرة لحماية الشجيرات النادرة (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

 تبنىشباب مركز “الحلوة” بمحافظة حوطة بنى تميم، جنوب منطقة الرياض، حملة لحماية الشجيرات النادرة من غزو التصحر و الرعي الجائر من خلال وضع الشجيرات الصغيرة داخل سياج لحمايتها.

 وقام شباب المركز بالبحث عن الشجيرات الصغيرة وتحديدها بعلامات، ثم أتى فريق آخر ليطوقها بسياج يحميها من الرعي لجائر والماشية.

 وكلما مدت فترة وكبرت الشجيرات استبدلوا السياج الحاضن لهذه الشجيرات الصغيرة بسياج أكبر منه، ليشتد جذع الشجرة، ويمتد فلا تستطيع الماشية الوصول إلى أفرعها العالية، وإفنائها.

 ويتم ذلك بواسطة نمو طبيعي دون الحاجة إلى ريها ولا حتى بقطرة ماء، وهذا تأكيد على أن الأرض البرية الجافة إنما تتكفل بإحياء نفسها.

 

مواد ذات صلة

فيديو.. هذا ما يفعله «الاحتطاب الجائر» بمساحاتنا الخضراء

فيديو.. هذا ما يفعله «الاحتطاب الجائر» بمساحاتنا الخضراء

علماء يتوقعون كارثة ستحل على أمريكا قريباً

علماء يتوقعون كارثة ستحل على أمريكا قريباً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة