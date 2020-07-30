«خالد النمر» محذرا: لا تأكلوا أكباد الأضاحي نيئة.. تسبب أمراضاً خطيرة

تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، تنتشر عادة بين بعض الأشخاص بأكل كبد الذبيحة نيئة دون تعريضها للحرارة أو النار بأي صورة، ظنًا منهم أنها مفيدة.

من جهته، حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من تلك العادة لانهاتزيد من فرص انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل “داء السهميات”، وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل “إي كولاي”، مُضيفًا: “الشاهد: لا تأكل كبداً نيئة أبداً….ولو أُلِحَّ عليك”.

يُذكر أن داء السهميات يصيب الإنسان بديدان سهمية بسبب تناول بيض الأجنة من مصادر ملوثة، فيما تعيش بكتيريا “إي كولاي” بصورة طبيعية في أمعاء الأصحاء من البشر والحيوانات. ومنها سلالات خطيرة، قد تسبب تقلصات شديدة في البطن، وإسهالاً دموياً وقيئاً.