قريبًا إطلاق هاتف «جوجل» الجديد .. المنافس الأقوى لـ «آيفون»

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قالت شركة جوجل عبر متجرها الإلكتروني (جوجل ستور) Google Store إن هاتفًا جديدًا سيُطلق في 3 أغسطس المقبل.

ويُتوقع أن يكون الهاتف المقصود الإعلان عنه قريبًا هو (بكسل 4 أي) Pixel 4a حيث يُتوقع على نطاق واسع أن الهاتف الجديد سيكون خليفة (بكسل 3أي) Pixel 3a، الذي أُطلق العام الماضي مقابل 399 دولارًا أميركيًا، ولكنه يقدم بعض المواصفات المتقدمة التي امتاز بها هاتف (بكسل 3) Pixel 3 الأعلى سعرًا، مثل الكاميرات المتقدمة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل “سوندار بيتشاي”، سيتنافس (بكسل 4 أي) مباشرةً مع هاتف (آيفون إس إي) الجديد من آبل، الذي يقدم المعالج القوي ذاته الموجود في هواتف (آيفون 11) الرائدة وميزات إضافية، مثل: الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء، ويبدأ سعر آيفون إس إي من 399 دولارًا.