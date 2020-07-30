حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في أول أيام عيد الأضحى

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الجمعة بمشيئة الله: