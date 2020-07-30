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الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة
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تواصل – فريق التحرير:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.

وكان خادم الحرمين الشريفين أدخل أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض، لإجراء جراحة استئصال مرارة وكللت بالنجاح ولله الحمد.

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