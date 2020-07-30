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مقطع متداول.. ضبط وافد باكستاني استعرض بآلاف الريالات في تبوك

مقطع متداول.. ضبط وافد باكستاني استعرض بآلاف الريالات في تبوك
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة تبوك، القبض على وافد باكستاني ظهر في مقطع فيديو بحوزته مبالغ نقدية كبيرة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وافد من الجنسية الباكستانية وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة؛ فقد تمكنت الجهة المختصة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، مدعياً بأن تلك المبالغ تعود لأحد أقارب صاحب العمل.

وعليه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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