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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أم القرى»: شروط جديدة لإرساء أي مشروع يخص «الجهات الحكومية»

«أم القرى»: شروط جديدة لإرساء أي مشروع يخص «الجهات الحكومية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جريدة أم القرى،الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعوديةعددا من الموضوعات التي سيتم نشرها في عددها الصادر غدًا الجمعة العاشر من ذي الحجة لعام 1441هـ.

وذكرت الجريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الخميس، أنه سينشر في العدد القادم قرارًا جاء فيه: “لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة إرساء أو قبول أي عرض لأي مشروع إلا إذا كانت المنشأة الهندسية مصنفة، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيفها عليها.

كما سيشمل العدد المقبل،الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وإحلال اسم “الديوان العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة”، والمقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي.

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