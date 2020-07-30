«أم القرى»: شروط جديدة لإرساء أي مشروع يخص «الجهات الحكومية»

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أعلنت جريدة أم القرى،الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعوديةعددا من الموضوعات التي سيتم نشرها في عددها الصادر غدًا الجمعة العاشر من ذي الحجة لعام 1441هـ.

وذكرت الجريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الخميس، أنه سينشر في العدد القادم قرارًا جاء فيه: “لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة إرساء أو قبول أي عرض لأي مشروع إلا إذا كانت المنشأة الهندسية مصنفة، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيفها عليها.

كما سيشمل العدد المقبل،الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وإحلال اسم “الديوان العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة”، والمقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي.